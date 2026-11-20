Giresun sokaklarında adeta bir zaman kapsülü

Giresun’da yaşayan 75 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Şahin, günlük yaşamında taşıdığı geleneksel kıyafet, silah, bıçak ve gümüş aksesuarlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Üzerindeki ekipmanlar ve objeler, şehir merkezinde karşılaştığı herkesi fotoğraf çektirmeye ve sohbet etmeye davet ediyor.

Şahin, üzerindeki parçaların her birinin ayrı bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu objeleri tanıtarak ve hikâyelerini anlatarak kültürel mirasın görünür kalmasını sağlamaya çalıştığını söylüyor.

objelerin ve silahların hikâyeleri:

Gazinin koleksiyonunda yer alan objeler arasında, Sarıkamış’ta donarak şehit olan askerlerle ilişkilendirdiği bir tüfek de bulunuyor. Şahin, bu tüfeği ‘‘Sarıkamış’ta donan askerlere aittir’’ sözleriyle tanımlıyor. Ayrıca halk arasında "altı atar bir patlar" diye bilinen Karadağ tabancası, kav ve barutla çalışan eski bir silah, savaş dönemlerinden kalma dürbün ile Giresun uşaklarının bellerinde taşıdığı kama, fil dişi ve "yılan dili" diye anılan bıçaklar koleksiyonunda yer alıyor.

Koleksiyonunda ayrıca Kelam-ı Kadim bulunan bir muska, dedemden yadigar kaldığını belirttiği kurmalı saat, gümüş boyunluklar ve tarihi fişeklik gibi öğeler de bulunuyor. Şahin, her parçanın çalışma sistemini ve kullanımını ziyaretçilere açıklayarak tarih bilincini canlı tutuyor.

hazırlık ve bakım süreçleri:

Bu kıyafet ve aksesuarları kültürel mirası tanıtmak amacıyla taşıdığını vurgulayan Şahin, üzerindeki teçhizatın toplam ağırlığının yaklaşık 38-40 kilogram olduğunu söylüyor. Giyinme sürecinin evde yaklaşık 1,5-2 saat sürdüğünü, yağmurlu havalarda ıslanan eşyaların temizliği ve bakımının ise 3-4 saati bulduğunu aktarıyor: "Adeta yürüyen bir müze gibiyim."

Şahin’in bu çabası, hem şehrin sokaklarında hem de zaman zaman düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde yoğun ilgi topluyor. Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD) Başkanı İbrahim İlyasoğlu da Şahin’in dernek üyeleri arasında öne çıktığını ve gittiği her yerde ilgi gördüğünü belirtiyor.

Vatandaşlar, Şahin’in üzerindeki kıyafet ve aksesuarları yakından inceleyip fotoğraf çektiriyor; ekipmanlara gösterilen ilgi, şehrin kültürel değerlerinin görünürlüğüne katkı sağlıyor. Şahin ise bu ilgiye karşılık tarihî emanetleri tek tek anlatarak geçmişin kültürel izlerini bugüne taşıdığını ifade ediyor.

ŞAHİN, ÜZERİNDE TAŞIDIĞI SİLAHLAR ARASINDA SARIKAMIŞ'TA DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLERE AİT OLDUĞUNU İFADE ETTİĞİ TÜFEĞİN DE BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, "BU TÜFEK SARIKAMIŞ'TA DONAN ASKERLERE AİTTİR. GERÇEK GAZİLERİN KULLANDIĞI SİLAHLARDAN BİRİDİR. BİR DE HALK ARASINDA "ALTI ATAR BİR PATLAR" OLARAK BİLİNEN KARADAĞ TABANCAMIZ VAR" DEDİ.