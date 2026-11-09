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Atık yönetimi uygulamaları Altınordu'da yaptırım ve savcılık sürecine yol açtı

Ordu'da üç ayrı noktada usulsüz atık yakma ve gömme iddiaları üzerine Altınordu Belediyesi'ne idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atık yönetimi uygulamaları Altınordu'da yaptırım ve savcılık sürecine yol açtı

İnceleme, tutanak ve yapılan işlem:

Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 27 Ekim 2026 tarihli yazısına göre, ekipler kent genelinde yapılan çalışmalar sırasında 'üç ayrı noktada usulsüz atık yakma ve gömme' iddiaları üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda tutanak düzenlendi ve iddiaların irdelenmesi neticesinde işlem yapıldı.

İnceleme sonucunda Altınordu Belediyesi'ne, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığı ve dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu için iletildiği bildirildi. Haberde belediyeye kesilen ceza tutarının 2,5 milyon lira olduğu iddia edildi.

Çevre mevzuatı uyarınca, kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde atık toplayan, taşıyan, depolayan, geri kazanan veya bertaraf edenlere 782 bin 106 liradan 3 milyon 128 bin 439 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor; bu çerçevede yürütülen iş ve işlemler ilgili yasal bandın kapsamında ele alındı.

Vali Muammer Erol'ün değerlendirmesi:

Ordu Valisi Muammer Erol, İl Asayiş Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada cezanın miktarını bilmediğini belirtti ve idari para cezalarında ilk ihlalde en düşük seviyeden başlama yaklaşımını vurguladı. Vali Erol, ekiplerine 'İlk defasında en azdan başlayarak devam edin' dediğini aktardı.

Vali Erol ayrıca idari para cezalarının yıllık olarak güncellendiğini, ihlalin tekrarlanması halinde cezanın artacağını söyledi. Belediyenin sorumluluğuna işaret ederek, 'Altınordu Belediyesi o çöplerin kaldırılmasını da sağlamak zorunda' dedi ve olayın kasıtlı olduğuna dair doğrudan bir kanaat belirtmek yerine 'alt kat birimlerdeki bir ihmalden kaynaklanmıştır' şeklinde iyi niyetli bir yorum yapılamayacağını ümit ettiğini ekledi.

Mahalle sakinlerinin şikâyeti ve yerel etki:

Karşıyaka Mahallesi'nde çöp depolama alanına yakın yaşayan Ayşe Demirel, bölgede çöplerin gömüldüğünü, köpeklerin gömülen atıkları eşeleyerek yeniden yüzeye çıkardığını ve bunun sonucu olarak kötü koku ve sivrisinek şikâyetlerinin arttığını söyledi. Demirel, sorunu defalarca belediyeye ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek 'Belki 50 kere söyledik, imza attık, belediyeye gittik ama hiç ilgilenmediler' ifadelerini kullandı.

Yerel halkın iddiaları, inceleme ve idari yaptırım süreçlerinin kamuoyuna yansımasıyla beraber hem belediyenin sorumlulukları hem de denetim mekanizmalarının etkinliği tartışma konusu oldu. Soruşturmanın ve savcılık sürecinin ilerleyişi sonucu ne gibi yaptırımlar uygulanacağı, iddiaların nasıl neticeleneceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

KARŞIYAKA MAHALLESİNDEKİ ÇÖP TOPLAMA ALANI

KARŞIYAKA MAHALLESİNDEKİ ÇÖP TOPLAMA ALANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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