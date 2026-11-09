Meram gençleri COP31 vizyonunu yerelde eyleme dönüştürdü

Meram'da gençlik enerjisiyle iklim eylemi

Konya merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nin ortaya koyduğu küresel çevre vizyonuna yerelden katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir gençlik programı düzenledi. Etkinlik, Meram Belediyesi önünden başlayan ve gençlerin katılımıyla zenginleşen bir dizi atölye ve saha çalışmasını içerdi.

Programın ana başlıkları:

Meram Belediyesi ile Meram Gençlik Meclisi iş birliğinde hazırlanan program; sıfır emisyonlu bisiklet sürüşü, eğitim oturumları, kompost yapımı, plogging ve atık ayrıştırma etkinlikleri gibi uygulamalı faaliyetleri kapsadı. Organizasyon, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede hem bilinçlenmesini hem de davranış değişikliği geliştirmesini hedefledi.

Eğitimden pratiğe: atölyeler ve saha çalışmaları:

Gün, Meram Belediyesi önünden gerçekleştirilen bisiklet sürüşüyle başladı. Ardından Dutlu Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda uzman eğitmenler tarafından iklim değişikliği, çevresel etkiler ve sürdürülebilir yaşam konularında sunumlar yapıldı. Eğitim oturumlarında "COP31 Yolunda İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri" ile "Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Sıfır Atıklı Bir Dünya" başlıklı sunumlar yer aldı ve öğleden sonra enerji verimliliği ile israfı önlemeye dair atölyeler düzenlendi.

Uygulamalı bölümde ise katılımcılar "Plogging Atölyesi" kapsamında hem koşup hem de çevre temizliği yaptı, "Kompost Yapımı Atölyesi"nde organik atıkların geri dönüşümü konusunda pratik bilgi edindiler. Günün son etkinliği olan "Eko-Oryantiring ve Atık Ayrıştırma Etkinliği" ile gençlerin doğayla etkileşimi ve atık yönetimi konusundaki becerileri pekiştirildi.

Başkanın değerlendirmesi ve gençlerin rolü:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, programın ve COP31’in önemine ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli küresel meselelerinden biridir. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, dünyanın ortak geleceği için iş birliği yapmanın, somut adımlar atmanın ve çevre sorumluluğunu büyütmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Biz de Meram Belediyesi olarak bu büyük mücadelenin yerelden başlayan bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Sıfır atık, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyor, sürdürülebilir bir Meram için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz."

Başkan Kavuş ayrıca Meram Gençlik Meclisi’nden temsilcilerin COP31 hazırlık sürecinde Antalya’da seminerlere katıldığını hatırlatarak, "Arkadaşlarımız, bu programda edindikleri tecrübeleri bu program sayesinde Meram gençliği ile de paylaşmış oldular" diye konuştu. Program, gençlerin bilgi edinmesinin ötesinde pratik uygulamalarla iklim mücadelesine doğrudan katılımlarını sağlamasıyla tamamlandı.

Meram Belediyesi organizasyonun değerlendirme bölümünde, gençlerin günlük yaşamlarına taşıyabilecekleri sürdürülebilir alışkanlıkların önemini vurguladı ve benzer etkinliklerin süreceği bilgisini paylaştı.

KONYA MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ, TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 İKLİM ZİRVESİ'NİN ORTAYA KOYDUĞU KÜRESEL ÇEVRE VİZYONUNA YERELDEN KATKI SUNMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTI. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN KAPSAMLI PROGRAMDA; GÜZEL BİR GELECEK İÇİN İKLİM MÜCADELESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.