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Baraj ve gölet çevreleri yeşillendiriliyor: DSİ 24. Bölge ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği başlattı

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü protokolüyle baraj ve gölet çevrelerinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve yangın önleme çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Baraj ve gölet çevreleri yeşillendiriliyor: DSİ 24. Bölge ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği başlattı

DSİ ile orman teşkilatı ortak hedefle sahada

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Ağaçlandırma ve Orman Yangınları Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikimi uygulamaları başladı. İlk dikimler, protokolün öngördüğü plan doğrultusunda baraj ve göletlerin çevresinde gerçekleştirildi. Çalışmaya DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, şube müdürleri ve kurum personeli katıldı.

çalışmanın kapsamı:

Protokol ile öncelikli hedef, su yapılarının çevresindeki alanlarda yeşil dokuyu artırmak ve bu sayede su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamaktır. Uygulamalar yalnızca fidan dikiminden ibaret kalmayacak; baraj ve gölet kıyılarında uygun tür seçimi, toprak hazırlığı ve bakım programları da hayata geçirilecek. Bu yaklaşım, doğal yaşamın desteklenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kurumsal iş birliği sayesinde kaynakların etkin kullanımı, saha bakım planlarının koordinasyonu ve fidanların ilk yıllardaki takibi gibi operasyonel yükümlülükler paylaşılacak. Bu yöntem, ağaçlandırma çalışmalarının verimliliğini artırmayı hedefliyor.

erozyon ve yangınla mücadele:

Protokolün diğer önemli ayağı, erozyonla mücadele ve toprak koruma uygulamalarıdır. Yapılacak düzenlemeler; su havzalarının stabilitesini korumaya, toprak kaybını azaltmaya ve drenaj düzenlemelerine katkı sunmaya odaklanacak. Bu önlemler, su rejiminin sürdürülebilirliğine doğrudan olumlu etki yapması beklenen adımları içeriyor.

Ayrıca kurumlar arasında geliştirilecek koordinasyon mekanizmalarıyla orman yangınlarının erken tespiti ve önlenmesine yönelik tedbirler güçlendirilecek. Eğitim, denetim ve ortak müdahale planları ile yangın riskinin azaltılması ve doğal alanların korunması hedefleniyor.

Yetkililer, başlatılan çalışmaların sadece bugünü değil gelecek kuşakları da gözettiğini belirterek, "Yeşil Vatan" anlayışıyla doğal zenginliklerin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bu iş birliği, kamu kurumlarının ortak hareket ederek çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik somut bir adımı olarak sunuluyor.

DSİ VE ORMAN TEŞKİLATINDAN ‘YEŞİL VATAN’ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ: İLK FİDANLAR TOPRAKLA...

DSİ VE ORMAN TEŞKİLATINDAN ‘YEŞİL VATAN’ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ: İLK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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