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Bardağı taşıran kıvılcım: Bolu'daki otluk yangını üç eve sıçradı

Bolu Sağlık Mahallesi'nde kuru otlukta başlayan yangın odunluğa ve üç eve sıçradı; 112'ye gelen ihbarla itfaiye, sağlık ve OGM ekipleri alevleri söndürdü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:05

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bardağı taşıran kıvılcım: Bolu'daki otluk yangını üç eve sıçradı

Yangının çıkışı ve müdahale

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bolu Sağlık Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan atıl haldeki bir evin odunluğunda başladı. Ev bahçesindeki kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve önce odunluğa ardından çevredeki üç eve sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık, polis, itfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Hasar ve soğutma çalışmaları

Yangın nedeniyle atıl durumdaki odunluk ile 3 farklı kişiye ait ev yangından zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı; olayın kesin nedenine ilişkin tespitler yetkililerin yapacağı araştırma sonucunda açıklanacak.

BOLU’DA SAĞLIK MAHALLESİ’NDE BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN KURU OTLARIN TUTUŞMASI NETİCESİNDE...

BOLU’DA SAĞLIK MAHALLESİ’NDE BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN KURU OTLARIN TUTUŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA ODUNLUK VE 3 EV ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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