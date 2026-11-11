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barınakta güvenlik zafiyeti: pitbull ve sahibi ekipleri yaralayıp kaçtı

Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldırmış pitbull, adli işlem için barınağa getirildi; sahibi A.T.E. 4 çalışanı darp edip köpekle kaçtı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

barınakta güvenlik zafiyeti: pitbull ve sahibi ekipleri yaralayıp kaçtı

olayın gelişimi:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana gelen olay, iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldırmasıyla gündeme gelen pitbull cinsi köpeğin adli işlem kapsamında barınağa alınmasının ardından patlak verdi. Savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri köpeği A.T.E.'nin ikametinden teslim alarak muhafaza etmişti.

Aynı gün saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek için barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü sırada tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Görevlilere ağır hakaretlerde bulunan şahıs, köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalışırken çalışanları tehdit ederek Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim ifadeleriyle baskı uyguladı.

arbedenin ayrıntıları:

Barınak personelinin yasal düzenlemeler gereği müdahaleye izin vermeyeceğini belirtmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 görevliyi bacağından ısırırken, sahibi personeli yumruklayarak darp etti. Olay sırasında köpeğin ve sahibinin birlikte alandan ayrıldığı bildirildi.

yaralananlar ve arama çalışması:

Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırlarından köpek ısırığıyla yaralanırken, her ikisi de şüpheli tarafından yumrukla darp edildi. Barınak işçileri Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül de sol baldırlarından köpek ısırığı almış, ayrıca çenelerine aldığı yumruk darbesiyle yaralanmışlardır. Toplamda dört personel darp edildi ve üç görevli köpek ısırığıyla yaralandı.

İhbar üzerine barınağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken emniyet güçleri kaçan saldırganı ve tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olay, barınak güvenliği ve adli işlemlerdeki koordinasyon konularını yeniden gündeme taşıdı.

KÖPEĞİN SAHİBİ A.T.E., BARINAK GÖREVLİLERİNE SALDIRARAK 4 KİŞİYİ DARP EDERKEN, PİTBULL CİNSİ KÖPEK...

KÖPEĞİN SAHİBİ A.T.E., BARINAK GÖREVLİLERİNE SALDIRARAK 4 KİŞİYİ DARP EDERKEN, PİTBULL CİNSİ KÖPEK DE 3 BARINAK ÇALIŞANINI BACAĞINDAN ISIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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