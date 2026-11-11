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Nata Vega otoparkında başlayan yangın indirim çadırına sıçradı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Nata Vega AVM açık otoparkında araçtan çıkan yangın indirim çadırına sıçradı; itfaiye söndürdü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nata Vega otoparkında başlayan yangın indirim çadırına sıçradı

Nata Vega AVM'de otopark yangını

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVMnin açık otoparkında bir araçta başlayan yangın, yakınındaki bir indirim çadırına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

müdahale ve etkilenen alan:

Çıkan yangına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü ve bölgedeki soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının, açık otoparktaki bir araçta başladığı ve çadıra sıçradığı bildirildi.

hasar ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak indirim çadırındaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ANKARA&#039;NIN MAMAK İLÇESİNDE BULUNAN NATA VEGA AVM’NİN OTOPARK BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI.

ANKARA'NIN MAMAK İLÇESİNDE BULUNAN NATA VEGA AVM’NİN OTOPARK BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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