Akdeniz'de 7/24 temizlik seferberliği yaşamı düzene sokuyor

akdeniz genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor:

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. Ekipler rutin evsel atıkların yanı sıra vatandaşlar tarafından sokak, kaldırım ve boş arazilere bırakılan mobilya parçaları, tekstil atıkları, inşaat molozları ve atölye atıklarını da topluyor. Toplanan atıklar iş makineleriyle alınarak kent dışına çıkarılıyor.

cadde, sokak ve pazaryerlerinde uygulama:

İlçe genelinde yüzlerce cadde ve sokakta yürütülen çalışmalar kapsamında pazaryerleri özel bir önem taşıyor. Her gün farklı mahallelerde kurulan pazaryerlerinde, pazarın kapanmasının ardından alanlar önce süpürülüyor; ardından arazözlerle yıkanarak temizleniyor. Vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda da arazöz desteğiyle kapsamlı yıkama ve süpürme işlemleri gerçekleştiriliyor, böylece günlük kullanım alanları hızlıca temizleniyor.

mobil ekip kırsal mahallelerde de görevde:

Belediyenin mobil temizlik ekibi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de koordineli şekilde çalışıyor. Mobil ekipler sokak ve meydanlarda düzenli temizlik yaparak yerel ihtiyaçlara anında müdahale ediyor ve kırsal alanlarda biriken atıkları şehir temizliği süreçlerine entegre ediyor. Yetkililer ekiplerin ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR KENT YAŞAMI SUNMAK AMACIYLA CADDE, SOKAK, PAZAR YERİ VE BOŞ ARAZİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.