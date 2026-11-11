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Dış ilişkilerde yeni işaret: Erdoğan ile Luiz Inacio Lula da Silva görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi; görüşme, iki ülke ilişkilerinin sürdürülmesine işaret etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Elif Demir

Dış ilişkilerde yeni işaret: Erdoğan ile Luiz Inacio Lula da Silva görüşmesi

Görüşmenin ana hatları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Luiz Inacio Lula da Silva arasında gerçekleşen görüşme, iki liderin doğrudan iletişim kurduğunu ortaya koydu. Toplantı kamuoyuna yansımış olup, liderlerin bir araya gelmesi diplomatik temasların sürdüğünü gösterdi.

İlişkilerin görünümü:

Bu buluşma, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin devam ettiğini ve karşılıklı temas kanallarının açık kaldığını işaret etti. Liderlerin görüşmesi, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemini yeniden vurguladı.

Genel değerlendirme:

Böylesi üst düzey görüşmeler, taraflar arasında güven ve anlayışın pekişmesine katkı sağlıyor. Görüşmenin ayrıntıları ve takip adımları kamuoyu ile paylaşıldıkça, iki ülke ilişkilerine dair daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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