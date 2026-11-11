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Kuruçeşme'de iş yeri önünde ateş açıldı: dron destekli operasyonda iki şüpheli yakalandı

Beşiktaş Kuruçeşme'de iş yeri önünde düzenlenen saldırıda 24 yaşındaki Umut A. yaşamını yitirdi; dron destekli çalışmayla iki şüpheli 3,5 saatte yakalandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuruçeşme'de iş yeri önünde ateş açıldı: dron destekli operasyonda iki şüpheli yakalandı

Kuruçeşme'de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut A. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Umut A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki kişi motosikletle iş yeri önüne geldi. Arkada oturan şahıs, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırının ardından zanlılar motosikletle olay yerinden ayrıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı ve olay yerinde inceleme başlattı.

soruşturma ve yakalama süreci:

Polisin yaptığı aramada, kaçışta kullanılan motosikletin Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu ve yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğunun belirlendiği bildirildi. Ekipler, kaçış güzergâhında dron destekli arama yaptı ve yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından bir koruda çalıların altına saklanmış halde Y.Z. (18) ile M.O. (17)'nun yakalandığını açıkladı. Olayda kullanıldığı belirtilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Beşiktaş’ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi yakalandı

Beşiktaş’ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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