Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Dava yeni aşamaya geçti: Mert Hakan Yandaş dosyası savcılığa gönderildi

Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen'in yargılandığı futbolda bahis davasında dosya savcının mütalaası için gönderildi; duruşma 27 Ocak 2027'ye ertelendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dava yeni aşamaya geçti: Mert Hakan Yandaş dosyası savcılığa gönderildi

Dava süreci ilerliyor

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda bahis davasının üçüncü duruşmasında, mahkeme dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Dosyanın savcılıkta esas hakkındaki mütalaa hazırlanmasının ardından yeniden mahkemeye sunulması bekleniyor.

Mahkeme kararının ayrıntıları:

Duruşmada tutuksuz sanık Mert Hakan Yandaş katılmadı; yerine ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmayıp, duruşmada yalnızca avukatları yer aldı. Mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Savunma talepleri ve delil iddiaları:

Yandaş'ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somut delillerle desteklenmediğini belirtti. Savunma, Yandaş'ın cep telefonu incelemesinde yasal bahis uygulamalarına giriş olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını öne sürerek bu bulgunun lehe değerlendirilmesini talep etti. Ersen Dikmen'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Savcılığın hazırlayacağı mütalaa, davanın seyrini belirleyecek önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Mahkemenin dosyayı savcılığa göndermesi, iddianamedeki talep edilen cezaların ve savunma argümanlarının karşılaştırılarak hukuki değerlendirme yapılacağı anlamına geliyor.

Davada yandaş hakkında iddianamede yer alan talep edilen ceza, 17 yıl 10 aya kadar hapis istemi olarak kayıtlarda yer alıyor. Bir sonraki duruşmada savcının mütalaası ve tarafların ek savunmaları mahkeme gündemine gelecek.

Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davası ertelendi

Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davası ertelendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ sa...
images

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda şüpheliler çalıların altından dronla yakalandı
images

İş makinesiyle hükümet binasına saldırı: Xi'an'da tahliye ve gözaltı
images

Kaza anı kamerada: yaya sekiz günlük tedavi sonrası hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi