Dava yeni aşamaya geçti: Mert Hakan Yandaş dosyası savcılığa gönderildi

Dava süreci ilerliyor

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda bahis davasının üçüncü duruşmasında, mahkeme dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Dosyanın savcılıkta esas hakkındaki mütalaa hazırlanmasının ardından yeniden mahkemeye sunulması bekleniyor.

Mahkeme kararının ayrıntıları:

Duruşmada tutuksuz sanık Mert Hakan Yandaş katılmadı; yerine ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmayıp, duruşmada yalnızca avukatları yer aldı. Mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Savunma talepleri ve delil iddiaları:

Yandaş'ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somut delillerle desteklenmediğini belirtti. Savunma, Yandaş'ın cep telefonu incelemesinde yasal bahis uygulamalarına giriş olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını öne sürerek bu bulgunun lehe değerlendirilmesini talep etti. Ersen Dikmen'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Savcılığın hazırlayacağı mütalaa, davanın seyrini belirleyecek önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Mahkemenin dosyayı savcılığa göndermesi, iddianamedeki talep edilen cezaların ve savunma argümanlarının karşılaştırılarak hukuki değerlendirme yapılacağı anlamına geliyor.

Davada yandaş hakkında iddianamede yer alan talep edilen ceza, 17 yıl 10 aya kadar hapis istemi olarak kayıtlarda yer alıyor. Bir sonraki duruşmada savcının mütalaası ve tarafların ek savunmaları mahkeme gündemine gelecek.

Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davası ertelendi