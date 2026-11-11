Kastamonu'da ekiplerin kar mesaisiyle 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 233 köy yolu ulaşıma kapandı.
çalışmanın seyri:
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı öncesine teyakkuza geçerek karla kaplanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
sonuç ve ulaşıma dönüş:
Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.
KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN KÖY YOLLARININ TAMAMI ULAŞIMA AÇILDI.
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