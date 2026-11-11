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Kastamonu'da ekiplerin kar mesaisiyle 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'da hafta sonu etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 233 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da ekiplerin kar mesaisiyle 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'da ekiplerin kar mesaisiyle 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

çalışmanın seyri:

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı öncesine teyakkuza geçerek karla kaplanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

sonuç ve ulaşıma dönüş:

Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

KASTAMONU&#039;DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN KÖY YOLLARININ TAMAMI ULAŞIMA AÇILDI.

KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAPANAN KÖY YOLLARININ TAMAMI ULAŞIMA AÇILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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