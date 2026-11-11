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Liderler toprakla buluştu: Erdoğan ve Guterres fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres ortak fidan dikerek çevre ve iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Liderler toprakla buluştu: Erdoğan ve Guterres fidan dikti

Liderler toprakla buluştu: Erdoğan ve Guterres fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres ortak bir fidan dikimi gerçekleştirdi; hareket, çevre ve iş birliğine dair sembolik bir adım olarak dikkat çekti.

simgesel buluşma:

Basit bir etkinlik görünümündeki fidan dikimi, liderlerin çevre duyarlılığına verdiği önemi vurgulayan görsel bir anlatı oluşturdu. Fidan dikimi, sürdürülebilirlik ve ortak sorumluluk mesajı taşıyan bir jest olarak değerlendirildi.

diplomasi ve mesaj:

Böylesi ritüeller, resmi temaslara farklı bir boyut katarak iletişimi yumuşatıyor ve kamuoyuna yönelik pozitif bir imaj oluşturuyor. Her iki liderin katılımı, hem sembolik hem de iş birliğine açık bir tutumun göstergesi olarak öne çıktı.

Görüntüler ve bu tür sembolik adımlar, çevre politikaları ile diplomasi arasındaki bağın algılanışını etkiliyor; izleyiciler, atılan adımların ve mesajların hedeflerini takip etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile fidan dikimi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile fidan dikimi gerçekleştirdi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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