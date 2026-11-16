Barınakta umut yükseliyor: Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanlara kapsamlı bakım

barınakta yürütülen çalışmalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği iş birliğiyle hizmet veren barınakta, sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavi süreçleri sistemli biçimde yürütülüyor. Kapıçam ve Elbistan tesisleri ile birlikte toplamda yaklaşık 160 bin metrekarelik alanda ve 10 bin köpek kapasitesiyle hizmet veriliyor.

günlük bakım ve sağlık hizmetleri:

Barınakta görev yapan personel, hayvanların günlük beslenme, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık sorunları tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimler tarafından muayene edilip tedavi ediliyor; gerekli rehabilitasyon süreçleri takip ediliyor. Tesislerde barınma şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik altyapı çalışmaları da devam ettiriliyor.

sahiplendirme ve toplumla iletişim:

Barınakta kalıcı yuvalara dönüşü teşvik etmek amacıyla aktif sahiplendirme programları uygulanıyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, ilgili birimlere başvurarak sahiplendirme süreci hakkında bilgi alabiliyor ve kayıtlı prosedürler doğrultusunda işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bu çalışmalar, yerel toplumu sürece dahil ederek sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Erkan Aksu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü, barınaktaki hizmetlerin kapsamını ve amaçlarını şöyle özetledi: “Kahramanmaraş İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği olarak, il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kapıçam ve Elbistan’da bulunan bakımevlerimiz ve doğal yaşam alanlarımızda, yaklaşık 160 bin metrekarelik alanda, 10 bin köpek kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahipsiz hayvanları kontrollü şekilde toplarken, diğer yandan bu hayvanların bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz. Güçlü veteriner sağlık altyapımız ve uzman personelimizle binlerce hayvana sağlık hizmeti sunuyoruz. Amacımız, hem hayvan refahını hem de toplum güvenliğini esas alan, sürdürülebilir ve örnek bir hizmet modeli oluşturmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Belediye ve birliğin ortak yaklaşımı, hayvan refahını ön planda tutarken aynı zamanda kent güvenliğini sağlamaya yönelik dengeli bir politika izliyor. Süreçlerin sürdürülebilirliği için hem altyapı yatırımları hem de toplum bilincini artırmaya yönelik programların devam etmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanlar barınakta yeniden yaşama tutunuyor