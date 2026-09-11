Dolar 48,6012 +0,15%
Euro 56,4567 +0,12%
Bist 14.381,55 -0,09%
Altın Gram 6.926,06 +0,57%
EUR/USD 1,1610 -0,02%
Brent Petrol 104,23 -3,16%
--°

Barış Bulvarı'nda arkadan çarpma: Tofaş ile Mercedes'te bir kişi yaralandı

Barış Bulvarı'nda 38 EG 795 plakalı Tofaş, 55 ACK 180 plakalı Mercedes'e arkadan çarptı; yolcu Dilek Ö. motosikletli ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Barış Bulvarı'nda arkadan çarpma: Tofaş ile Mercedes'te bir kişi yaralandı

Barış Bulvarı'nda arkadan çarpma: Tofaş ile Mercedes'te bir kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 EG 795 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 55 ACK 180 plakalı Mercedes marka lüks SUV arasında çarpışma gerçekleşti. Olay sonucunda araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre, kazada sürücü Adil Ö. idaresindeki 38 EG 795 plakalı Tofaş, Cahide B. yönetimindeki 55 ACK 180 plakalı Mercedes'e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobilde yolcu bulunan Dilek Ö. yaralandı.

Müdahale ve sevk:

Yaralıya ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen kara ambulansı tarafından Dilek Ö. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili kolluk kuvvetleri ve yetkililer inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarla kazanın nedeni ve oluş şekli hakkında araştırma sürüyor; detaylar resmi inceleme sonucunda netleşecek.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN LÜKS SUV’A ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN LÜKS SUV’A ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı
images

Kamera görünce alkışla karşılık veren dilenci grubu denetlendi
images

Gölbaşı'nda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
images

zeytinli sanayi bölgesinde fabrika yangınına geniş çaplı müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz laboratuvarı

Anadolu Kavağı buluşması: İsmail Kartal ile Oğuz Çetin yaklaşık iki saat görüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı