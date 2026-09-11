Barış Bulvarı'nda arkadan çarpma: Tofaş ile Mercedes'te bir kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 EG 795 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 55 ACK 180 plakalı Mercedes marka lüks SUV arasında çarpışma gerçekleşti. Olay sonucunda araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre, kazada sürücü Adil Ö. idaresindeki 38 EG 795 plakalı Tofaş, Cahide B. yönetimindeki 55 ACK 180 plakalı Mercedes'e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobilde yolcu bulunan Dilek Ö. yaralandı.

Müdahale ve sevk:

Yaralıya ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen kara ambulansı tarafından Dilek Ö. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili kolluk kuvvetleri ve yetkililer inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarla kazanın nedeni ve oluş şekli hakkında araştırma sürüyor; detaylar resmi inceleme sonucunda netleşecek.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN LÜKS SUV’A ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.