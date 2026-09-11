Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Olayın ayrıntıları:

Hakkari'de, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekip müdahalesi ve trafik:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli alana alındı ve kazanın neden olduğu kısa süreli trafik aksaması yeniden normale döndü.

Soruşturma:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.