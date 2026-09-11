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Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Hakkari'de kontrolden çıkan tır, Hakkari-Van kara yolunda Kırıkdağ mevkiinde bariyerlere çarptı; maddi hasar oluştu, can kaybı yok.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Olayın ayrıntıları:

Hakkari'de, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekip müdahalesi ve trafik:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli alana alındı ve kazanın neden olduğu kısa süreli trafik aksaması yeniden normale döndü.

Soruşturma:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA...

HAKKARİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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