Kırıkdağ mevkiinde tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Olayın ayrıntıları:
Hakkari'de, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Ekip müdahalesi ve trafik:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli alana alındı ve kazanın neden olduğu kısa süreli trafik aksaması yeniden normale döndü.
Soruşturma:
Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.
HAKKARİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.
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