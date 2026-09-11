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Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

ASKİ, Kuşadası Hüseyin Can ve Gençlik caddelerinde 41 milyon TL'lik yağmur suyu ve ızgara yenileme çalışmalarına başladı; projeler kısa sürede tamamlanacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası sokaklarına 41 milyonluk altyapı müdahalesi

Kuşadası'nda altyapı çalışmaları hız kazandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kent genelinde başlatılan altyapı yatırımları kapsamında, ASKİ ekipleri Kuşadası'nda saha çalışmalarına yoğunlaştı. Planlı ve programlı yürütülen işler, Aydın'ın farklı noktalarında eş zamanlı ilerleyerek projelerin vatandaşlarla buluşması hedefleniyor.

Projenin kapsamı:

ASKİ, Hüseyin Can Caddesi ile Gençlik Caddesi etaplarında toplam 41 milyon Türk Lirası yatırım bedelli projeye başladı. Bu kapsamda yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları ve ızgara imalatları gerçekleştirilecek; amaç bölgenin altyapısını daha dayanıklı ve işlevsel hâle getirmek.

Çalışma planı ve hedefler:

İş programına göre çalışmalar öncelikle Hüseyin Can Caddesi etabında tamamlanacak, ardından Gençlik Caddesi'ndeki uygulamalara geçilecek. Şehir genelindeki eş zamanlı uygulamalar sayesinde altyapı yenilemeleri kısa zamanda tamamlanıp bölgeler vatandaşların hizmetine sunulacak. Başkan Özlem Çerçioğlu konuya ilişkin olarak şunları belirtti: "Aydınımızın dört bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında altyapı yatırımlarımızı sürdürüyor, yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’DEN KUŞADASI’NDA ALTYAPI YATIRIMI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’DEN KUŞADASI’NDA ALTYAPI YATIRIMI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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