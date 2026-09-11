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Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

Çanakkale'de Tuğba Yavaş davasında 7. duruşmada yerinde keşif kararı verildi; dosya görevsizlikle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

Çanakkale'de 30 Ekim 2024 tarihinde Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayla ilgili davada bugün yedinci duruşma görüldü. Olayda 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş, apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düşerek park halindeki motosikletin üzerine çarpmış, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada toplanan deliller ve ifadelere ilişkin süreç mahkemede ele alındı.

Duruşmada alınan kararlar:

Bugünkü duruşmada taraf avukatlarının ve Yavaş'ın yakınlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, olaya ilişkin bazı gerçeklerin yerinde tespit edilebilmesi amacıyla yerinde keşif yapılmasına hükmetti.

Gereksizliğe ilişkin görev değişikliği ve dosyanın gönderilmesi:

Mahkeme ayrıca dava dosyasını görev yönünden değerlendirdi ve dosyayı, eşe karşı kasten öldürme suçundan yargılama yapılması için görevsizlik kararı ile Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararı aldı. Bu karar, soruşturma ve dava sürecindeki yetki değişikliğini resmileştiriyor ve dosyanın ağır ceza usulüne göre ele alınacağı anlamına geliyor.

Olayın başlangıcında, polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre; şüpheli ölümün ardından emniyetteki işlemler sonrası Prof. Dr. Alptekin Yavaş adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savcılığın iddianamesiyle "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan dava açılmış, izleyen süreçte dosya farklı mahkemeler arasında yetki tartışmalarına konu olmuştu.

İstanbul Barosu avukatının görüşü:

İstanbul Barosu avukatı Türkan Kara, mahkemenin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kara açıklamasında, "Çok kritik bir noktada adeta karar aşamasında verilen bu karar ne kadar doğru bir yolda mücadele verdiğimizi ve hukuka olan inancımızı pekiştirmiştir. Yüksekten düşmeye bağlı her kadın ölümü şüphelidir ve etkin şekilde soruşturulduğunda genellikle altından cinayet suçu çıkmaktadır. Ben kadınların balkondan yüksekten düştüğüne asla somut deliller olmadan inanan bir hukukçu değilim. Burada iki yıla yakın süredir verdiğimiz mücadele maddi gerçeğin ortaya çıkması içindir. Bu karar bu yolda verilen son derece yerinde ve hukuka uygun bir karardır. Tuğba Yavaş’ın adaleti hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın ıspatlanana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Mahkemenin yerinde keşif ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi kararlarıyla birlikte soruşturmanın yönü ve takip edilecek usul yeniden şekillendi. Gelecek duruşmalarda yapılacak keşif sonuçları ve Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'nin alacağı kararlar davanın seyrini belirleyecek.

ÇANAKKALE&#039;DE 39 YAŞINDAKİ RESTORATÖR TUĞBA YAVAŞ&#039;IN 5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA...

ÇANAKKALE'DE 39 YAŞINDAKİ RESTORATÖR TUĞBA YAVAŞ'IN 5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ 7’NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ. DURUŞMADA YERİNDE KEŞİF YAPILMASINA VE DAVA DOSYASINI GÖREVSİZLİK KARARIYLA ÇANAKKALE NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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