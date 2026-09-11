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Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, eğitim yılı öncesi okulları ziyaret edip imkanlar, yürüyen çalışmalar ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, eğitim-öğretim yılının başlangıcına sayılı günler kala kentteki okulları ziyaret ederek eğitim süreçleri ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

ziyaretin odağı:

İncelemelerde okulların genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Denetimde eğitim-öğretim süreçlerinden fiziki imkanlara, mevcut çalışmalardan yeni dönem planlamalarına kadar çok sayıda konu ele alındı. Okul yönetimleriyle yapılan görüşmelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

yerinde tespit ve çözüm odaklı yaklaşım:

Görüşmelerde okulların fiziki imkanları, devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Uzantı, eğitimin kalitesinin yalnızca planlama yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, ihtiyaçların yerinde görülmesi ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edilmesinin eğitim hizmetlerinin niteliğini artıracağını ifade etti.

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF UZANTI, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICINA SAYILI GÜNLER...

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF UZANTI, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICINA SAYILI GÜNLER KALA EĞİTİM SÜREÇLERİNİ VE İHTİYAÇLARI OKULLARI ZİYARET EDEREK YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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