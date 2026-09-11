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Gölbaşı'nda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Gölbaşı'ndaki orman yangını, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve bir helikopterle yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

olay ve müdahale:

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

müdahalede kullanılan araç ve ekipler:

Müdahale kapsamında bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekipler kara ve hava desteğiyle yangına müdahale etti.

soğutma ve takip çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor; ekipler olası alevlenmelere karşı çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

ANKARA&#039;NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA...

ANKARA'NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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