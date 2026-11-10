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Bariyerlere çarpan tırın neden olduğu zincirleme kaza Bolu Dağı'nda 2 yaralı

Bolu Dağı 3. Viyadük'te 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:09

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bariyerlere çarpan tırın neden olduğu zincirleme kaza Bolu Dağı'nda 2 yaralı

Bolu Dağı geçişinde tırın makaslaması zincirleme kazaya yol açtı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, 3. Viyadük mevkiinde meydana gelen kazada 1 tır ile 2 kamyon çarpıştı; olayda 2 kişi yaralandı ve İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 34 FEV 743 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde seyreden 34 EGY 927 ve 16 BHD 826 plakalı kamyonlar makaslayan tıra çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

müdahale ve yol durumu:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı ve otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu; sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırması ve yol temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından güzergâh yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki trafik akışı normale dönerken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 1 TIR VE 2 KAMYONUN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI....

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE 1 TIR VE 2 KAMYONUN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TRAFİĞE KAPATILAN YOL, EKİPLERİN ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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