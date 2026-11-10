Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma, Turgut Özal Caddesi üzerinde kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.B. (23) ayağından yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla büyüdü ve silahların kullanıldığı çatışma yaşandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik ve soruşturma:

Sağlık ekipleri, yaralı Ş.B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN’DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI