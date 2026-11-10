Dolar 50,2290 +0,02%
Euro 56,0699 -0,44%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.515,95 -1,93%
EUR/USD 1,1167 -0,46%
Brent Petrol 91,58 -1,07%
--°

Kastamonu merkezli Şahan operasyonunda yeni tutuklamalar: sayı 29'a çıktı

Kastamonu merkezli Şahan operasyonunda 33 adrese düzenlenen baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı; son yakalamalarla tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu merkezli Şahan operasyonunda yeni tutuklamalar: sayı 29'a çıktı

Kastamonu merkezli Şahan operasyonunda yeni tutuklamalar: sayı 29'a çıktı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tutuklu sayısı artarak 29 oldu. Operasyona adı, 1 Ağustos 2024 tarihinde silahlı saldırı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahanın soyadı verilmişti.

Operasyonun kapsamı:

Ekipler 3 Kasım Salı günü kastamonu merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Toplam 33 adrese yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu il merkezinde 28 adrese girildi; Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adreste işlem yapıldı.

Gözaltılar ve yargı süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı ve 1 kişi ifadesinin ardından serbest kaldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'dan uyuşturucu temin ederek gönderdiği belirlenen 3 şüpheli ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi daha yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan dört şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tamamı tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 29'a yükselmiş oldu.

Soruşturmayı yürüten birimler çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili adli süreç ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;ŞAHAN&quot; OPERASYONUNDA...

KASTAMONU MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN "ŞAHAN" OPERASYONUNDA TUTUKLU SAYISI 29’A YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

karapınar kara yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, yaralananlar hastaneye kaldı...
images

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Tırlarda sahte plakayla organize kaçakçılık iddiasına operasyon
images

Bakırköy kavşağında motosiklet bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'dan Galatasaray'a çağrı: Dumlupınar zeminine hazırız

karapınar kara yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Alanyaspor'da yeni vizyon: Uğur Uçar ile yetiştiren ve yarışan takım hedefi

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu