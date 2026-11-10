Kastamonu merkezli Şahan operasyonunda yeni tutuklamalar: sayı 29'a çıktı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tutuklu sayısı artarak 29 oldu. Operasyona adı, 1 Ağustos 2024 tarihinde silahlı saldırı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahanın soyadı verilmişti.

Operasyonun kapsamı:

Ekipler 3 Kasım Salı günü kastamonu merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Toplam 33 adrese yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu il merkezinde 28 adrese girildi; Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adreste işlem yapıldı.

Gözaltılar ve yargı süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı ve 1 kişi ifadesinin ardından serbest kaldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'dan uyuşturucu temin ederek gönderdiği belirlenen 3 şüpheli ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi daha yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan dört şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tamamı tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 29'a yükselmiş oldu.

Soruşturmayı yürüten birimler çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili adli süreç ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN "ŞAHAN" OPERASYONUNDA TUTUKLU SAYISI 29’A YÜKSELDİ.