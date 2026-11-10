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Hükümet kurulmadan Knesset yemin etti, uzlaşı çağrıları yükseldi

İsrail'de 27 Ekim seçimleri sonrası henüz koalisyon kurulamazken Knesset milletvekilleri yemin ederek göreve başladı; uzlaşı çağrıları yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Elif Demir

Hükümet kurulmadan Knesset yemin etti, uzlaşı çağrıları yükseldi

Meclis göreve başladı

İsrail'de 27 Ekim tarihindeki genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları sürerken Knesset milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Törene başkanlık eden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentoya hitaben uzlaşı çağrısında bulundu.

Herzog'tan uzlaşı çağrısı:

Herzog konuşmasında, 'Yeniden seçime gidilmesini önlemek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Rakipler bile uzlaşma için birbirinize el uzatın. Birbirinize hoşgörüyle yaklaşın' diyerek meclis üyelerinden sorumluluk üstlenmelerini istedi. Cumhurbaşkanı, meclisin her kesiminde bulunan yetenek ve deneyimin ülke için gerekli olduğunu vurguladı.

Siyasi denklem, sandalyeler ve süreler:

Cumhurbaşkanı 8 Kasım'da, milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini vermişti. Eisenkot şu ana kadar iktidara taşıyacak bir koalisyon kurmayı başaramadı; aksi halde yeniden seçime gidilme ihtimali gündeme gelecek. Hükümet kurulana dek Binyamin Netanyahu geçici başbakanlık görevini sürdürüyor.

Seçim sonuçlarına göre sağcı Likud liderliğindeki ittifak aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerle birlikte Knesset'te 53 sandalye elde etti. Eisenkot'un merkez sağındaki Yashar ve müttefikleri ise toplamda 48 sandalye aldı. Buna karşılık, toplam 19 sandalyeye sahip Arap partilerinin Eisenkot'a destek verme olasılığı, koalisyon arayışında belirleyici bir faktör olarak görülüyor.

Eisenkot'un hükümeti kurmak için ilk süresi 6 Aralık olarak belirlendi; bu süre iki haftalık ek talep ile 20 Aralık'a kadar uzatılabiliyor. Eisenkot süreci 'olağanüstü derecede karmaşık' olarak nitelendirirken, ultra-Ortodoks partiler şu ana kadar liderliğinde kurulacak bir hükümete katılmayacaklarını açıkladı.

Yeni meclisin yemin etmesiyle birlikte siyasi belirsizlik devam ederken, önümüzdeki haftalarda koalisyon pazarlıkları ve olası uzlaşı girişimleri belirleyici olacak.

HÜKÜMETİN HENÜZ KURULMADIĞI İSRAİL&#039;DE MECLİS YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

HÜKÜMETİN HENÜZ KURULMADIĞI İSRAİL'DE MECLİS YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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