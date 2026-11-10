Çorum'da saklandığı ikamette yakalandı: 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ele geçirildi

çorum emniyeti aranan şahsı saklandığı adreste yakaladı:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada hakkında 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U.’yu saklandığı ikamette tespit ederek yakaladı.

Şahıs hakkında, kaynakların aktardığına göre "kasten öldürme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş cezalar bulunduğu belirtildi.

adreste arama ve ele geçirilenler:

Yakalanan şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramada, ekipler tarafından 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bulunan bu materyaller, aramanın emniyet birimleri için sahip olduğu önem ile birlikte olayın soruşturma kapsamını da genişletiyor.

olayın hukuki boyutu ve süreç:

Kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalanması, emniyet birimlerinin arananlar bürosu koordinasyonunun sonucu olarak değerlendirilebilir. Ele geçirilen ruhsatsız silahlar ise failin üzerindeki veya ikametteki durumun niteliğini etkileyerek soruşturma ve olası dava sürecinde ek değerlendirmelere konu olacaktır.

ÇORUM’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA 29 YIL 4 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI.