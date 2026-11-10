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Malatya'da sentetik hammadde baskını: 20 kilogram potansiyel üretim tespit edildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 200 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ve 288 ecstasy hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da sentetik hammadde baskını: 20 kilogram potansiyel üretim tespit edildi

Operasyon detayları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 araç ile 7 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 200 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ile 288 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 20 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceğini bildirdi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve ele geçirilen materyaller ile şüpheliler üzerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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