Ameliyathanede yetkisiz katılım iddiası iki kurum arasında çelişki yarattı

Giresun Özel Ada Hastanesi'nde bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialar, hastane yönetimi ile Giresun İl Sağlık Müdürlüğü arasında farklı beyanlara yol açtı. Olay üzerine hem kurum içi açıklamalar hem de resmi soruşturma duyuruları gündeme geldi.

Hastane yönetiminin açıklaması:

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Damcı, söz konusu personelin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını ve hastane hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadığını savunarak, olayın sosyal medyada ve bazı yayınlarda yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlık süreci:

Buna karşın Giresun İl Sağlık Müdürlüğü resmi bir açıklama yaparak, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Müdürlük duyurusu, hastane yönetiminin 'işlem yapılmadı' yönündeki beyanı ile çelişki oluşturdu.

Süreç ve olası sonuçlar:

İlgili mercilerin başlattığı idari ve adli incelemelerin sonuçları bekleniyor. Soruşturma tamamlandığında, yetkisiz katılım iddiasının doğrulanması halinde hem kişisel sorumluluklar hem de kurum içi uygulamalar açısından idari ve adli yaptırımlar gündeme gelebilir. Süreç boyunca resmi açıklamalar, soruşturmanın kapsamı ve Bakanlık değerlendirmeleri takip edilecek.

HASTANE BAŞHEKİMİ DR. CENAP DAMCI, HASTANE HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINI VE İDDİALAR ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULDUĞUNU SAVUNURKEN, GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSE KONUYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ DUYURDU.