Dolar 50,2290 +0,02%
Euro 56,0699 -0,44%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.515,95 -1,93%
EUR/USD 1,1167 -0,46%
Brent Petrol 91,58 -1,07%
--°

Ameliyathanede yetkisiz katılım iddiası iki kurum arasında çelişki yarattı

Özel Ada Hastanesi'nde yetkisiz personel iddiası; başhekim işlem olmadığını savunurken, İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ameliyathanede yetkisiz katılım iddiası iki kurum arasında çelişki yarattı

Ameliyathanede yetkisiz katılım iddiası iki kurum arasında çelişki yarattı

Giresun Özel Ada Hastanesi'nde bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialar, hastane yönetimi ile Giresun İl Sağlık Müdürlüğü arasında farklı beyanlara yol açtı. Olay üzerine hem kurum içi açıklamalar hem de resmi soruşturma duyuruları gündeme geldi.

Hastane yönetiminin açıklaması:

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Damcı, söz konusu personelin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını ve hastane hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadığını savunarak, olayın sosyal medyada ve bazı yayınlarda yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlık süreci:

Buna karşın Giresun İl Sağlık Müdürlüğü resmi bir açıklama yaparak, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin müfettiş görevlendirildiği ifade edildi. Müdürlük duyurusu, hastane yönetiminin 'işlem yapılmadı' yönündeki beyanı ile çelişki oluşturdu.

Süreç ve olası sonuçlar:

İlgili mercilerin başlattığı idari ve adli incelemelerin sonuçları bekleniyor. Soruşturma tamamlandığında, yetkisiz katılım iddiasının doğrulanması halinde hem kişisel sorumluluklar hem de kurum içi uygulamalar açısından idari ve adli yaptırımlar gündeme gelebilir. Süreç boyunca resmi açıklamalar, soruşturmanın kapsamı ve Bakanlık değerlendirmeleri takip edilecek.

HASTANE BAŞHEKİMİ DR. CENAP DAMCI, HASTANE HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINI VE İDDİALAR...

HASTANE BAŞHEKİMİ DR. CENAP DAMCI, HASTANE HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINI VE İDDİALAR ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULDUĞUNU SAVUNURKEN, GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSE KONUYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Habaş'taki patlamanın kayıpları: İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy uğurlandı
images

Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika
images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanyaspor'da yeni vizyon: Uğur Uçar ile yetiştiren ve yarışan takım hedefi

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Erdoğan ve Berdimuhammedov Antalya'da enerji ve yatırım ekseninde iş birliğini güçlendirme mesajı

Tırlarda sahte plakayla organize kaçakçılık iddiasına operasyon

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu