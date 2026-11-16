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Baro komisyonundan Zonguldak'ta özel bireylere sıcak ziyaret

Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler'e bağlı merkezdeki özel bireyleri ziyaret ederek destek ve farkındalık sundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Baro komisyonundan Zonguldak'ta özel bireylere sıcak ziyaret

Baro komisyonundan Zonguldak'ta özel bireylere sıcak ziyaret

Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel bireyleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette komisyon üyeleri, merkezde bulunanlarla bir araya gelerek bireylerle yakından ilgilendi.

ziyarette ele alınan konular:

Buluşmada öncelikle engelli hakları üzerinde duruldu. Komisyon üyeleri, toplumsal farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaparken, engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve etkin katılımının sağlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, hem hak temelli yaklaşımların hem de günlük yaşamda uygulanabilir desteğin konuşulduğu bir ortam olarak kayda geçti.

merkezin teşekkür açıklaması:

Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret ve özel bireylere gösterilen yakın ilgi nedeniyle Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyelerine teşekkür edildi. Merkez yetkilileri ziyaretin, katılımcılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Bu tür ziyaretler, hukuki hakların ve sosyal desteğin yerel aktörler tarafından takip edildiğinin somut bir göstergesini sunuyor. Komisyonun çalışmalarının periyodik olarak sürdürülmesi, hem hizmet alan bireyler hem de toplum için farkındalık ve kapsayıcılığın artmasına katkı sağlayacaktır.

ZONGULDAK BAROSU’NDAN ÖZEL BİREYLERE ANLAMLI ZİYARET

ZONGULDAK BAROSU’NDAN ÖZEL BİREYLERE ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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