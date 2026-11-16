Sındırgı son görevini yaptı: Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

Sındırgı'da Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yağcıbedir Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir hayatını kaybetti.
Tören detayları:
Özdemir için bugün öğle namazını müteakip Kurtuluş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı, dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mahalle bağlamı:
Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden olan Özdemir'in cenazesi, ilçede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM ETHEM ÖZDEMİR (73), HAYATINI KAYBETTİ.
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