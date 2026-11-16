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Sındırgı son görevini yaptı: Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

Sındırgı'nın Yağcıbedir Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir, Kurtuluş Camisi'ndeki törenin ardından mezarlığa uğurlandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sındırgı son görevini yaptı: Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

Sındırgı'da Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir toprağa verildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yağcıbedir Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir hayatını kaybetti.

Tören detayları:

Özdemir için bugün öğle namazını müteakip Kurtuluş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı, dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mahalle bağlamı:

Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden olan Özdemir'in cenazesi, ilçede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM ETHEM ÖZDEMİR (73), HAYATINI...

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM ETHEM ÖZDEMİR (73), HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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