Olayın özeti:

Bartın Çevre Yolu'nda eski hastane istikametinden Amasra yönüne giden bir motosikletin sürücüsü H.H.G., seyrettiği sırada rahatsızlandı ve kontrolü kaybederek orta refüjdeki tel örgülere çarptı. Boş yolda meydana gelen kazada sürücü yola savruldu.

Kazanın gelişimi:

Motosiklet, 218. caddede sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı ve orta refüjde bulunan tel örgülere çarptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan sürücünün ilk müdahalesini yaptı ve Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ve sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre sürücü kalp krizi geçirdi; kazanın kontrol kaybı nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirtilen sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

BARTIN'DA SEYİR HALİNDE BULUNAN BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.