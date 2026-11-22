Meslek fabrikası ile yeni bir başlangıç:

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir'e yerleşen Berfin Çakar ve mesleki gelişim arayışında olan Esra Karlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Meslek Fabrikası barista kursunda aldıkları eğitimle yeni bir hayatın kapısını araladı. Kursun sağladığı bilgi ve pratik imkanları değerlendiren iki genç kadın, belediye bünyesindeki İzmirli Kahve şubelerinde istihdam edilerek hem gelir elde etmeye hem de sosyal çevrelerini genişletmeye başladı.

Eğitimden istihdama:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, farklı branşlarda verdiği mesleki ve teknik eğitimlerle iş hayatına katılımı destekliyor. Barista kursu katılımcılara kahve hazırlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve kafe işleyişi konusunda temel beceriler kazandırıyor. Eğitimler, kursiyerlerin hem kişisel gelişimine hem de istihdama yönelmesine zemin hazırlıyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar, belediyenin İzmirli Kahve projesinde işe yerleştirilebiliyor.

Berfin Çakar (20) eğitim sonrası Konak şubesinde göreve başladı. Çakar, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra annem ve iki kardeşimle İzmir'e taşındık. Aileme destek olmak amacıyla Meslek Fabrikası'nı buldum" diyerek süreci aktarıyor. Eğitimin yanı sıra kursta edindiği sosyal bağların ve çalışma ortamının kendisi için büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

Kişisel deneyimler ve iş ortamı:

Esra Karlı (25) ise Kültürpark şubesinde çalışıyor. Meslek eğitimine bir arkadaşının tavsiyesiyle katıldığını söyleyen Karlı, normalde şehir plancısı olduğunu ve iş arama sürecinde 120 saatlik eğitimi tamamlayarak barista olarak istihdam edildiğini belirtiyor. Karlı, iş arkadaşları ve müşterilerle kurduğu olumlu iletişime dikkat çekiyor: "İş hayatım çok keyifli geçiyor. Eğitimlerin ücretsiz olması ve ardından istihdam edilmem çok güzel."

Her iki kadın da Meslek Fabrikası sayesinde hem mesleki bir beceri edindiklerini hem de ekonomik ve sosyal açıdan destek bulduklarını vurguluyor. Eğitimlerin ücretsiz olması ve belediye kaynaklı istihdam olanakları, özellikle deprem sonrası hayatlarını yeniden kuranlar için önemli bir avantaj sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları, afet sonrası yerleşim ve istihdam süreçlerinde topluma doğrudan dokunan bir model ortaya koyuyor. Meslek Fabrikası'nın sağladığı kurslar, kursiyerlerin günlük iş yaşamına adaptasyonunu kolaylaştırırken, belediyenin proje ağı içinde iş imkânı yaratılması da sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturuyor.

Berfin ve Esra'nın deneyimleri, mesleki eğitim ile pratik istihdam arasında kurulan köprünün örneklerinden biri. İki genç kadın, aldıkları eğitimle hem yeni bir meslek edinmiş hem de İzmirli Kahve'de çalışarak kent yaşamına daha hızlı adapte olmuş durumda. Bu süreç, benzer durumdaki diğer kursiyerler için de umut verici bir referans teşkil ediyor.

Meslek Fabrikası'nda öğrendiklerini İzmirli Kahve'de uyguluyorlar