olayın gelişimi:

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada hakkında 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı tespit etti. Yapılan operasyon sonucu H.D. (55) yakalandı.

suçlama ve dosya sayısı:

Şahıs, kayıtlarda geçen şekliyle 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan yargılanmış; bu suçlamaya ilişkin 4 ayrı dosya bulunuyor. Toplam cezanın kesinleşmiş olması, yakalanan kişinin hükümlü statüsünü pekiştiriyor.

gözaltı ve teslim süreci:

Gözaltına alınan firari hükümlü hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra gerekli adli işlemler başlatıldı ve şahıs ilgili adli mercilere teslim edildi. Konak polisi, arananların yakalanmasına yönelik benzer çalışmalara devam edeceğini bildirdi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN KİŞİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA 30 YIL 7 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.