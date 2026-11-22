Köyceğiz'de trafik kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü personeli 48 yaşındaki Hüseyin Çetin, Bayır Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay, alışveriş sonrası yolun karşısına geçmeye çalışırken gerçekleşti.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Çetin alışveriş merkezinden çıktıktan sonra caddeden karşıya geçmeye çalışırken bir araç çarptı. Kazada yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen ekiplerce sağlık kuruluşuna nakledildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze bilgileri:

Çetin'in cenazesi, bugün 22 Kasım Pazar ikindi namazının ardından Pınar Mahallesi Yeni Mezarlığında defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ ORMAN İŞÇİSİ HÜSEYİN ÇETİN’İ BAYIR MAHALLESİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNDE ARAÇ ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ.