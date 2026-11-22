Okulun adı değiştirildi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde vatanı için görev başındayken şehit düşen orman işçisi Hilmi Şahin'in adı memleketinde bir okula verildi. Yapılan düzenlemeyle okulun resmi adı Hilmi Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Karar, Beyağaç Kaymakamlığı’nın teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onayıyla hayata geçirildi.

Tören ve katılımcılar:

Okulda gerçekleştirilen anma ve isim verme programına Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program dualar eşliğinde gerçekleşirken, şehidin hatırası rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Kaymakam Haydari törende, şehidin adının artık okulun tabelasında ve okunan her derste yaşayacağını vurgulayıp, "Şehidimizin adı gelecek nesillerin yüreğine de yazıldı" ifadelerini kullandı.

Yangın ve şehitlik bilgileri:

Beyanlara göre, Beyağaçlı orman işçisi Hilmi Şahin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken görev başında şehit düştü. Olay Temmuz 2025 tarihinde yaşanmış olup, yangında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Okulun isminin değiştirilmesi, şehidin anısını canlı tutmayı ve yeni nesillere hatırlatmayı amaçlıyor. Yetkililer, okul bünyesinde şehidin hatırasına ilişkin kalıcı çalışmaların ve anma etkinliklerinin sürdürülmesini planladıklarını belirtti.

ORMAN ŞEHİDİMİZ HİLMİ ŞAHİN