Olayın ayrıntıları:

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçip karşıya kısa yoldan gitmek isteyen iki kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Demir, karın ile boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

şüphelilerin yakalanması ve ifadeleri:

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayın failleri olduğu tespit edilen, saklandıkları ikamette yakalanan H.Ö. (24) ve K.G. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada Demir ve arkadaşlarıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesinin tartışmaya dönüşmesiyle kavgaya tutuşulduğunu söyledikleri aktarıldı.

cenaze ve adli süreç:

Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Demir'in cenazesi bugün memleketi Erzincana götürülerek burada toprağa verilecek.

Gözaltındaki H.Ö. ve K.G. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.