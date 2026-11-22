kaza nasıl gerçekleşti:

İstanbul Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki lüks araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracı kontrol edemeyerek yan yattı.

Kazanın olduğu zaman dilimi olarak çevreden edinilen bilgiye göre saat 06.30 gösteriliyor. Olayda park halindeki aracın bulunduğu bölge ve çarpmanın yönü, görüntülerde açık şekilde görülüyor.

vatandaş müdahalesi ve kurtarma:

Çarpışma sonrası araç içinde sıkışan kişiler çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edildi. Görüntülerde, içinde bulunan 3 kişinin vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldığı ve ilk müdahalelerin olay yerinde gerçekleştiği görülüyor.

Vatandaşların hızlı müdahalesi, yaralanma riskini düşürmüş görünse de kazanın yarattığı maddi hasar dikkat çekici boyuttaydı. Olayla ilgili yetkililerin ve sağlık ekiplerinin durumu değerlendirmesi bekleniyor.

görüntüler ve olayın ardından değerlendirme:

Kaza anına ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yayınlanan karelerde çarpmanın şiddeti, aracın yan yatışı ve vatandaşların müdahalesi net biçimde izlenebiliyor.

Çarpmanın nedenine dair kamerada doğrudan görülmeyen unsurlar olduğundan, olayın henüz kesin nedeni bilinmiyor. Bu tür kazalar açısından hız, yol koşulları ve dikkat dağınıklığı gibi etkenler sıkça öne çıkmakla birlikte, kesin değerlendirme resmi incelemeler sonrası yapılacaktır.

Beşiktaş’ta park halindeki otomobile çarpan otomobil yan yattı: O anlar kamerada