Bartın çevre yolunda kalp krizi sonrası motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Bartın’da motosikletiyle seyir halindeyken aniden kalp krizi geçiren Hasan Hüseyin Gedik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Bartın Çevre Yolu eski hastane istikametinden Amasra yönüne doğru seyir halinde olan motosiklette meydana geldi.

Kaza oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre sürücü, 218. caddede kontrolü kaybedince motosiklet yoldan çıkarak refüjde bulunan tel örgülere çarptı. Boş yolda meydana gelen kazada devrilen motosikletten savrulan sürücünün bilinci kapandı ve ağır yaralı olarak çevredeki vatandaşlar tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık müdahaleleri ve işlem süreci:

Hastanede yapılan ilk müdahalelerde sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen Hasan Hüseyin Gedik kurtarılamadı. Cenazenin otopsi ve defin işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.

Gedik’in mesleki kimliği de haberin ayrıntıları arasında: Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Çayır-Mera Şubesi’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay, sürücünün aniden rahatsızlanmasının doğrudan kazaya yol açtığı yönünde değerlendiriliyor.

HÜSEYİN GEDİK