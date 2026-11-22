Olay yeri ve müdahale

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Murat Ceyhan, yüksek yamaçta odun kestiği sırada başına ağaç parçası çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten uçurumun kenarına düştü. İlk ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartları nedeniyle ilk yardım ekiplerinin ulaşamadığı noktada müdahaleyi üstlendi.

Ekiplerin çalışması:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı AKS ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle titiz bir arama-kurtarma faaliyeti yürüttü. Ekipler bulunduğu yerde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıyı sabitleyip güvenli bir bölgeye çıkarma çalışması yaptı. Müdahale sırasında sol kolda, sol kaburga ve göğüs bölgesinde yaralanma ve kırık şüphesi tespit edildi.

Nakil ve sağlık durumu:

Kurtarılan Murat Ceyhan, ekiplerin özverili çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hastane yetkilileri, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olay, ekiplerin koordineli müdahalesi ve zorlu koşullardaki arama-kurtarma kapasitesinin önemini gösterdi.

KEMALPAŞA İLÇESİNDE DAĞLIK ALANDA ODUN KESERKEN YAKLAŞIK 8 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇURUMUN KENARINA DÜŞEN KİŞİYİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ AKS EKİPLERİ KURTARDI.