Demirci akıncıları anıtı ilçeye geri getirildi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi depolarında uzun yıllar atıl durumda bekleyen Demirci Akıncıları Anıtı, yürütülen çalışma ve onarım sürecinin ardından yeniden ayağa kaldırılarak Demirci ilçe girişine konuldu. Şahlanan atlar üzerindeki dört akıncı figüründen oluşan eser, ilçenin tarihî kimliğini simgeleyen görünür bir işaret haline geldi.

Anıtın geri dönüşü ve yerleştirilmesi:

Yıllarca depoda tutulduğu belirtilen anıtın Demirci girişine taşınması, bölge sakinleri ve yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Demirci esnafı Ali Özkahraman, anıtın "3-5 yıldır Manisa’daki depolarda beklediğini" belirterek yeniden kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen yerleştirme, ilçe kimliğinin görünür öğelerine bir yenisini ekledi.

anıtın anlamı ve tasarım süreci:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, anıtın ilçeye kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Tarihine sahip çıkan şehirler, geleceğine daha güçlü yürür. Yıllardır atıl kalan bir eseri yeniden ayağa kaldırarak Demirci’mizin girişine kazandırdık. Şahlanan dört dinamik figürüyle Kuvayımilliye ruhunu en canlı haliyle yansıtan Demirci Akıncıları Anıtı, artık ilçemizin simgelerinden biri olarak kahramanlarımızın hatırasını yaşatacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, Demirci Akıncıları’nın Milli Mücadele döneminde sonuna kadar direnmiş tek Kuvayımilliye hareketi olduğunu vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Mareşal Fevzi Çakmak tarafından takdir edildiklerini hatırlattı.

Heykeltıraş Eray Okkan, anıtın kompozisyonu hakkında şunları söyledi: "O dört figürü de uçarak, adeta şahlanarak, kayalıkların üzerinden atlayarak dinamik bir formda yapmak istedim. Sayın Belediye Başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın iş birliğiyle anıtı şu anda ayağa kaldırıyoruz." Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Melih Kuru ise anıtın ilçe girişine yerleştirilmesiyle gelenlerin bu toprakların kahramanlarını hatırlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirci Akıncıları Anıtı, yıllarca depoda bekledikten sonra yeniden ilçeye kazandırılarak, Kuvayımilliye ruhunu ve Demirci’nin Milli Mücadele tarihindeki kahramanlıklarını gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle Demirci girişindeki yerini aldı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPOLARINDA YILLARDIR ATIL DURUMDA BEKLEYEN DEMİRCİ AKINCILARI ANITI, YENİDEN AYAĞA KALDIRILARAK DEMİRCİ İLÇE GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLDİ. ŞAHLANAN ATLAR ÜZERİNDEKİ DÖRT AKINCI FİGÜRÜNDEN OLUŞAN ANIT, KUVAYIMİLLİYE RUHUNU VE DEMİRCİ’NİN MİLLİ MÜCADELE TARİHİNDEKİ KAHRAMANLIKLARINI GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAK.