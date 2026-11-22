Olayın gelişimi:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde düzenlenen sürek avında avcılar karşılarına dev bir yaban domuzu çıktı.

Domuzun görülmesi üzerine ekipler harekete geçti ve takip başlattı. Sürek avı sırasında yaşanan hareketli anların ardından yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yaban domuzu avlandı.

Avcıların tepkisi:

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şahin Gültekin, avladıkları domuzun büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar birçok kez domuz avına çıktım, farklı büyüklüklerde domuzlarla karşılaştım ancak bu kadar büyük bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez böylesine büyük bir yaban domuzu avladık. Ağırlığı ve büyüklüğü bizi de şaşırttı. Görenler de hayretlerini gizleyemedi".

Avcılar domuzun ağırlığı ve büyüklüğüne dikkat çekti ve bu tür nadir karşılaşmaların bölgede uzun süre konuşulacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE SÜREK AVINA ÇIKAN AVCILAR, YAKLAŞIK 250 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA YABAN DOMUZU AVLADI.