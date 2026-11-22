Karaman'da sıkı denetim: 49 aranan yakalandı, 11 kişi cezaevine gönderildi

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak, suçları önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla 13-21 Kasım tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Operasyonlar asayiş, narkotik ve trafik birimleri öncülüğünde sürdürüldü.

uygulamanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında toplam 21 bin 345 şahıs ve 8 bin 922 araç sorgulandı. Denetimlere Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile asayiş ekipleri aktif şekilde katıldı ve saha kontrolleri geniş bir coğrafi alanda eş zamanlı olarak yürütüldü.

yakalananlar ve adli süreç:

JASAT ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan 49 aranan şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 11i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler ve bulgular:

Denetim ve aramalarda, kamu düzenine ve sağlığına yönelik çok sayıda eşya ele geçirildi. Bulgular arasında sentetik ecza hapı, 1 dedektör, 2 litre kaçak etil alkol, 110 litre kaçak el yapımı şarap, 11 alkol yapım kiti, 40 boş alkol şişesi, etil alkol ölçümünde kullanılan 1 alkolmetre, 18 damıtma düzeneği aparatı, 3 alkol yapım hunisi ile çeşitli kazı malzemeleri yer aldı. Ele geçirilen ekipman ve maddeler, kaçak içki üretimi ve izinsiz kazı faaliyetlerine işaret ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenin sürdürülebilmesi için denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi. Yetkililer vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmeye devam etmelerini istedi.

ELE GEÇİRİLENLER