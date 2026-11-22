kaza ayrıntıları:

Ankara-Eskişehir kara yolunun Eskişehir istikameti, Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çarptı. Olay, Böğürtlen Mahallesi'nde Polatlı-Sivrihisar kara yolunun 52'nci kilometresinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 34 VD 8776 olarak kaydedildi.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü R.C. ile araçta bulunan C.C., A.H.C. ve N.M.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından alınarak Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlike bulunmadığını bildirdi.

yol durumu ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe açık tutulurken ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REFÜJE ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI.