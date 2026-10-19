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Kısıklı köyünde Hatun Teyze'ye tekerlekli sandalye ile yeni nefes

Hakkari Yüksekova Engelli Dernek ekibi, Esendere Kısıklı köyünde yaşayan Hatun Alkan'a manuel tekerlekli sandalye teslim ederek günlük yaşamını kolaylaştırdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kısıklı köyünde Hatun Teyze'ye tekerlekli sandalye ile yeni nefes

Kısıklı köyünde gönüllerden bir tebessüm büyüdü

Hakkari Yüksekova Engelli Bireyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçeye bağlı Esendere beldesinin Kısıklı köyü mezrasında yaşayan Hatun Alkan'a manuel tekerlekli sandalye teslim etti. Dernek başkanı ve üyeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ev ziyaretinde bulunarak ihtiyaç tespitinin ardından aracın teslimini gerçekleştirdi.

teslimat ve duygular:

Sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatun Teyze'nin sevinci ve içten gülümsemesi, ziyarette bulunanlara duygulu anlar yaşattı. Dernek üyeleri, kısa ziyaret sırasında Hatun Teyze'ye kullanım ve bakım konusunda gerekli bilgileri de aktardı.

derneğin hedefleri ve çağrısı:

Dernek Başkanı Mehmet Salih Diler, yaptığı açıklamada, "Amacımız, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların hayatına dokunabilmektir. Bugün Esendere beldesi Kısıklı Köyü mezrasında yaşayan Hatun Teyzemize manuel tekerlekli sandalyesini ulaştırdık. Onun o sevimli yüzü ve içten gülümsemesi yüreğimizi ısıttı, bütün yorgunluğumuzu aldı. Bir nebze olsun hayatını kolaylaştırmaya, yüzünde bir tebessüm oluşturmaya vesile olabildiysek ne mutlu bize. Bu tür yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerimiz, hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle artarak devam edecektir. Hatun Teyzemize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Diler, derneğin bölgedeki engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ve benzer yardımların hayırsever desteğiyle devam edeceğini belirtti. Yapılan ziyaret, yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak kayda geçti.

Yüksekova&#039;da yüzleri güldüren yardım: Hatun Teyze tekerlekli sandalyesine kavuştu

Yüksekova'da yüzleri güldüren yardım: Hatun Teyze tekerlekli sandalyesine kavuştu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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