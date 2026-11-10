Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Bartın üniversitesi'nde 10 kasım: Atatürk saygı ve minnetle anıldı

Bartın Üniversitesi'nde 10 Kasım anma töreni Kutlubey Yerleşkesi'nde yapıldı; saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın üniversitesi'nde 10 kasım: Atatürk saygı ve minnetle anıldı

Anma töreni detayları:

Bartın Üniversitesinde (BARÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Tören Alanı’nda anma töreni düzenlendi. Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Boylu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Rektör yardımcısının konuşması:

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Boylu, şu ifadeleri kullandı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam bir asır önce karanlık bir odayı aydınlatan meşale gibi ecdadımızın içinde bulunduğu karanlık günlere ışık olmuş, Samsun’da yaktığı özgürlük meşalesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bu özgürlük mücadelesinde akıl, bilim, cesaret ve ilim vardır. Bu meşale geçmişte olduğu gibi günümüzde de yolumuzu, ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir ve ilelebet devam edecektir. Bu meşalenin en güçlü yandığı güzide kurumlardan biri Bartın Üniversitesidir. Bartın Üniversitesi ailesi olarak bu meşaleyi söndürmeyeceğimize canıgönülden inanıyor, bunun için gayret ediyoruz. Temel ülkümüz Atatürk’ün ‘Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür’ sözü doğrultusunda nesiller yetiştirmektir. Burada Atatürk’ün iki güzel sözünü hatırlatmak istiyorum: ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’, ‘Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir’. Bu güzide çatı altında akıl ve bilim ışığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkarak akılla, bilimle, eğitimle, cesaretle aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, minnetle yâd ediyorum."

Protokol ve kapanış:

Programa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan saygı ve minnetin bir kez daha ifade edilmesiyle sona erdi.

Aynı saatlerde BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın COP31 programı kapsamında Antalya'da bulunması nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda il protokolünün katılımıyla düzenlenen anma programlarında yer aldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlere eşit fırsat: Osmangazi'den ücretsiz LGS hazırlık desteği
images

Emniyet amirinden Sason halk kütüphanesine büyük kitap desteği
images

Akdeniz Üniversitesi'nde Atatürk ve devrini anlamak konferansı
images

Kuraklığın fidanlardaki izleri: Kastamonu'da kapsamlı saha ve laboratuvar araştı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu