Kuraklığın fidanlardaki izleri: Kastamonu'da kapsamlı saha ve laboratuvar araştırması başlıyor

Kuraklık etkileri bilimsel olarak izlenecek

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, orman ağacı fidanlarının kuraklık stresine verdiği tepkileri çok yönlü olarak ortaya koymayı amaçlayan bir projeyle destek almaya hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu üstleniyor.

Projenin kapsamı:

"Bazı Orman Ağacı Fidanlarında Kuraklık Stresinin Morfolojik, Fizyolojik ve Moleküler Düzeyde Etkileri" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenecek. Proje, 24 ay sürecek ve 997 bin 647 TL kaynak ile yürütülecek. Kastamonu Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışmada danışman olarak Prof. Dr. Hakan Şevik ve Düzce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi İsmail Koç yer alırken, Dr. Öğr. Üyesi Songül Bir araştırmacı olarak projede görev alacak.

Araştırmada izlenecek odak türler şunlar olacak: "Acer Platanoides", "Castanea Sativa", "Sorbus Torminalis", "Quercus Hartwissiana", "Tilia Tomentosa", "Cornus Mas", "Fagus Orientalis" ve "Carpinus Orientalis". Bu sekiz odunsu türe ait fidanlar, kontrol, ılımlı kuraklık ve şiddetli kuraklık olmak üzere üç farklı su rejiminde karşılaştırılacak; morfolojik, fizyolojik ve moleküler göstergeler üzerinden tepkiler değerlendirilecek.

Beklenen sonuçlar ve katkılar:

Çalışma ile türlerin kuraklığa uyum mekanizmalarının ve dayanıklılık sınırlarının belirlenmesi; kuraklığa karşı daha dayanıklı orman ağacı türlerinin tespit edilmesi ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik bilimsel verilerin üretilmesi hedefleniyor. Elde edilecek bulguların, gelecekteki ağaçlandırma çalışmalarında tür seçiminin bilimsel verilerle yönlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Projede kullanılacak çok disiplinli yaklaşımlar sayesinde iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına doğrudan veri desteği sağlanması amaçlanıyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ