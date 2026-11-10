erdoğan cop31 liderler zirvesi için antalya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Antalya'ya geldi. Heyetle birlikte iniş yapan Cumhurbaşkanı'nı Antalya Havalimanı'nda protokol yetkilileri karşıladı.

karşılama töreni:

Antalya Havalimanı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Vali Hulusi Şahin ve eşi hazır bulundu. Ayrıca Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı karşılama heyetinde yer aldı.

zirveye katılım amacı:

Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ndeki program kapsamında uluslararası müzakerelere katılacak ve zirve çerçevesindeki çalışmalar için Antalya'da olacak. Yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin pozisyonu ve zirvenin gündemi üzerinde durulması bekleniyor.

Antalya Havalimanı'ndaki karşılama, resmi ziyaretin başlangıcı niteliğinde oldu ve Cumhurbaşkanı ile heyeti daha sonra zirve programına yönelik temaslarda bulunmak üzere şehir merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi