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Emniyet amirinden Sason halk kütüphanesine büyük kitap desteği

Sason İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, hizmete açılan kütüphaneye 285 kitap bağışlayarak öğrenci ve kitapseverlerin erişimini güçlendirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Emniyet amirinden Sason halk kütüphanesine büyük kitap desteği

bağışın teslimi:

Serkan Şekerci, bu yıl hizmete açılan Sason İlçe Halk Kütüphanesine kendi himayesinde bulunan 285 adet kitabı teslim etti. Kitaplar, kütüphane müdürü Mutalip Çelik'e teslim edildi.

kitapların içeriği ve kapsamı:

Bağışlanan eserler arasında roman, hikaye ve eğitici kitaplar yer alıyor. Koleksiyona eklenen bu kitapların, kütüphanenin sunduğu kaynak çeşitliliğini artırması bekleniyor.

kütüphane yönetiminin tepkisi:

Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik, bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Serkan Şekerci'ye teşekkür etti. Yapılan bağışın özellikle öğrencilerin ve kitapseverlerin kitaplara erişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

SASON İLÇE EMNİYET AMİRİ SERKAN ŞEKERCİ’DEN HALK KÜTÜPHANESİNE 285 KİTAP BAĞIŞI

SASON İLÇE EMNİYET AMİRİ SERKAN ŞEKERCİ’DEN HALK KÜTÜPHANESİNE 285 KİTAP BAĞIŞI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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