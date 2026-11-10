Erdoğan ve Guterres'ten yüz yüze diplomasi adımı

Erdoğan ile Guterres bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında resmi bir görüşme gerçekleştirildi. Taraflar, yüz yüze iletişim kurarak doğrudan temas sağladı.
görüşmenin önemi:
Böylesi buluşmalar, liderler arasında doğrudan diyaloğun sürdürülmesi bakımından önem taşıyor; diplomatik kanalların canlı tutulması ve karşılıklı iletişim için fırsat sunuyor.
Görüşmenin ayrıntılarına dair resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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