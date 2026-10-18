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Bartın'da 15 saatte 27 ihbar: seller ve çatı uçmaları kentte etkili oldu

Bartın'da sabah başlayan sağanak ve fırtına 15 saatte 27 ihbara neden oldu; seller, çatı uçmaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler seferber edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın'da 15 saatte 27 ihbar: seller ve çatı uçmaları kentte etkili oldu

Bartın'da sağanak ve fırtına hayatı etkiledi

Bartın il genelinde 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 06.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış ve fırtına, kent merkezinde ve sahil ilçelerinde etkisini gösterdi. Meteorolojinin turuncu kod uyarısının ardından hızla alarma geçen kurumlar, gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Yağışın neden olduğu hasarlar:

Sabah saatlerinden itibaren özellikle Bartın il merkezi, Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde çok sayıda yaka seli meydana geldi. Seller nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı; saatlik hızı 10 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle binaların çatıları hasar gördü veya uçtu, ağaçlar ve elektrik/direkler devrildi.

Valilik açıklamasına göre, son 15 saat içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 27 ihbar ulaşmış; bunların 14'ü sel ve su baskını, 12'si çatı hasarı veya uçması bildirimlerinden oluşuyor. Gelen bildirimler hızlıca ilgili kurumlara yönlendirildi.

Müdahale ve koordinasyon çalışmaları:

Valiliğin koordinasyonunda Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 156. Şube Şefliği, DSİ 233. Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, BEDAŞ ve Türk Telekom müdürlükleri başta olmak üzere ilgili kurumlar görev aldı.

Çalışmalarda toplam 176 araç, 566 personel, 10 gönüllü, 65 iş makinesi ve 13 motopomp ile arama-kurtarma, tahliye ve altyapı onarım faaliyetleri yürütülüyor. Ekipler, kritik noktalarda su tahliyesi ve hasar tespitine öncelik veriyor.

Yetkililer, vatandaşları kuvvetli yağış ve rüzgâra karşı dikkatli olmaya, sel riski bulunan yerlerde önlem almaya ve acil durumlarda 112 hattını kullanmaya çağırdı. Süren çalışmaların hasar tespit ve normale döndürme odaklı olduğu bildirildi.

TURUNCU KODLU UYARININ ARDINDAN ALARMA GEÇEN EKİPLER, ANINDA OLAYLAR MÜDAHALE ETTİ.

TURUNCU KODLU UYARININ ARDINDAN ALARMA GEÇEN EKİPLER, ANINDA OLAYLAR MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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