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Cacabey Medresesi'nde gökbilim merakı halkla buluştu

Kırşehir'de Cacabey Medresesi önünde düzenlenen halk bilim programı, gökbilim tarihi ve amatör astronomiyle ilgili söyleşiler ve gözlemlerle ilgi uyandırdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cacabey Medresesi'nde gökbilim merakı halkla buluştu

Cacabey Medresesi önünde halk için bilim ve astronomi buluşması

Kırşehirliler, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğiyle tarihi Cacabey Medresesi önündeki alanda düzenlenen halk bilim programında bir araya geldi. Etkinlik, kentte gökbilime yönelik ilgiyi canlı tutmayı ve amatör astronomiye giriş imkânı sağlamayı amaçladı.

Etkinliğin odağı: tarih ve gökbilim:

Bursa Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Canan Bilgi, Kırşehir'in Anadolu'daki gökbilim izlerine dikkat çekerek etkinliğin anlamını vurguladı: "Kırşehir, Anadolu’da gökbilimin izlerini taşıyan bir kent. Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bir senaryo üzerine inşa edilmiş. Dünyanın ilk gökbilim okulu olan Cacabey Medresesi de etkinliğin odak noktasını oluşturuyor".

Geleceğe yönelik ilgi: çocuklar ve aileler:

Programda katılımcılar amatör astronomi hakkında temel bilgiler edindi, söyleşiler ve gözlemlerle uzay bilimlerine yönelik merak artırıldı. Etkinliğe katılan Berat Eymen uzaya ve uzay bilimlerine olan ilgisini dile getirirken, babası Nurullah Dilek duygularını şöyle aktardı: "Uzayı ve bilimi çok merak ediyoruz. Cacabey Medresesi’nin uzay geçmişiyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Oğluma bildiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah geleceğin bilim adamı olacak".

Programın temel hedefi, Cacabey Medresesi gibi tarihsel değerlerle gökbilimi buluşturarak toplumda bilimsel merakı teşvik etmek ve amatör astronomiye yönelik katılımı artırmaktır.

KIRŞEHİRLİLER, BİLİM VE AMATÖR ASTRONOMİ KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİNDE, TARİHİ CACABEY MEDRESESİ ÖNÜNDEKİ...

KIRŞEHİRLİLER, BİLİM VE AMATÖR ASTRONOMİ KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİNDE, TARİHİ CACABEY MEDRESESİ ÖNÜNDEKİ ALANDA DÜZENLENEN HALK BİLİM PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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